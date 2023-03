Ricciardo keert in Melbourne terug in F1-paddock

Daniel Ricciardo is sinds dit seizoen de officiële derde rijder van het team van Red Bull Racing. De populaire Australiër was in de eerste twee races van het seizoen echter afwezig op de circuits, maar volgende week maakt hij zijn comeback. Red Bull laat namelijk weten dat Ricciardo afreist naar zijn thuisland voor het Australische Grand Prix-weekend.

Ricciardo reed vorig seizoen nog voor het team van McLaren, maar zijn contract werd ontbonden en hij werd voor 2023 vervangen door Oscar Piastri. Dit jaar is Ricciardo dus de de derde coureur van Red Bull, maar vooralsnog heeft hij nog niet veel zijn gezicht laten zien in de openbaarheid. In Bahrein en Saoedi-Arabië ontbrak hij, maar volgende week in Melbourne keert hij terug. In een video van Red Bull laat hij weten dat hij onder meer aanwezig is bij een meet & greet.