Verstappen steunt Alonso en Ocon: "Zicht vanuit cockpit is gewoon slecht"

In de eerste twee Grands Prix van het seizoen kregen Esteban Ocon en Fernando Alonso een straf met een opvallende oorzaak. Beide coureurs stonden namelijk niet goed gepositioneerd bij de start van de race. Over het onderwerp bestaat veel onduidelijkheid, Max Verstappen denkt dat de regels duidelijker moeten worden.

In Bahrein kreeg Ocon als eerst een tijdstraf voor het incorrect positioneren bij de start van de Grand Prix. De Franse Alpine-coureur stond niet geheel recht in zijn gridpositie en dat is tegen de regels. In de afgelopen jaren werden er amper straffen uitgedeeld voor dit vergrijp, maar in Saoedi-Arabië was het afgelopen weekend weer raak. Fernando Alonso kreeg dezelfde straf als Ocon, waarna met wat kritischer ging kijken naar het vergrijp.

Zicht

Veel andere coureurs nemen het op voor Alonso en Ocon. Er wordt vooral gewezen naar het slechte zicht vanuit de cockpit van de auto. Red Bull Racing-coureur Max Verstappen is er nogal duidelijk over en wordt geciteerd door Motorsport.com: "Vanuit de cockpit is het zich gewoon enorm slecht, dat is dan ook het voornaamste probleem. Hierdoor zie je soms niet helemaal goed of je op de juiste wijze op je plek staat."

Regels

Verstappen heeft nagedacht over het probleem en hij wil dan ook graag zo snel mogelijk een oplossing zien. De Nederlander is een groot voorstander van duidelijkere regels: "Het is pijnlijk als het gebeurt, maar het is wel een beetje hetzelfde als de witte lijnen bij de track limits. Soms krijg je daardoor discussies: heb je er misschien van geprofiteerd door wijd te gaan of daar ernaast te rijden? Ik denk dat we op een zeker moment wel een regel nodig hebben. Het ziet er immers best dom uit als mensen er misbruik van gaan maken, ik weet echter niet wat we beter kunnen doen."