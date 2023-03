Commentator Croft: "Het baart me zorgen' dat Red Bull ondanks budgetcap dominant is"

Het Formule 1-team van Red Bull is sterk. Te sterk, menen vele stemmen binnen de koningsklasse. Terwijl de Oostenrijkse renstal een tweede achtereenvolgende dubbelzege heeft weten te behalen, vragen niet alleen concurrenten, maar ook kopstukken zoals commentator David Croft zich af of het budgetplafond wel haar gewenste effecten heeft op het dichterbij brengen van de teams.

Op het snelle Jeddah Corniche Circuit wist poleman Sergio Pérez de race te winnen, waarbij teamgenoot Max Verstappen zijn RB19 met gemak richting de kop van het veld bracht. De Grand Prix van Saudi-Arabië was het strijdtoneel waarop Red Bull opnieuw op uiterst dominante wijze een 1-2 podiumfinish wist te behalen.

De dominantie van het Formule 1-kamp van de energiedrankjesgigant baart veel teams en coureurs echter zorgen. Vorig jaar wist Red Bull namelijk beide wereldtitels te behalen; ook voor dit jaar lijkt het erop dat het team en haar beide coureurs alleen zichzelf in het pad richting glorie kunnen blokkeren.

In een podcast van het Britse Sky Sports F1 vertelt commentator David Croft dat een anekdote van het moment waarin hij vooraf aan de Saudi Grand Prix met verschillende teams heeft gepraat:

"Toen wij vooraf aan de race met teams praatten, had niemand het erover dat ze het Max (Verstappen) moeilijk zouden gaan maken, omdat zij niet op dit moment met hem en Red Bull racen. We gaan het ze niet makkelijk maken, maar we gaan aan de andere kant het onszelf ook niet lastig maken." Dat baart me een beetje zorgen, want het hele nut van het budgetplafond was om het veld dichterbij elkaar te brengen, zodat er situaties voorkomen worden waarin een team iemand anders voorbij raast, zoals Max bij Russell deed. Toen zei ik al dat het net leek alsof een F2-auto zich tegen een F1-auto aan het verdedigen is."

Bekijk de videoclip hieronder:

Martin Brundle after Max breezed past Russell

“ WHAT !!! ”



Crofty “ well that looked like a F1 against F2 given the pace difference and that is not an insult in any shape of form to anyone who designed that Mercedes car”



It’s not an pic.twitter.com/MamAsrzQcv…