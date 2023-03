Sainz verwacht meer van Ferrari: "Ik was best wel verrast"

Het team van Ferrari kende in Saoedi-Arabië een redelijk teleurstellend weekend. De Italiaanse renstal barstte van de ambitie, maar Carlos Sainz en Charles Leclerc kwamen slechts als zesde en zevende over de finishlijn. Sainz had dit resultaat niet verwacht en geeft aan dat het voor hem zelfs een verrassing was.

Ferrari werd voorafgaand het Saoedische Grand Prix-weekend gezien als een mogelijke outsider voor een podiumplaats of misschien wel een zege. In de vrije trainingen bleek echter dat de Ferrari's veel snelheid tekort kwamen ten opzichte van de concurrentie, in de race werd zelfs duidelijk dat het verschil met Red Bull Racing, Aston Martin en Mercedes zeer fors was.

Ferrari-coureur Carlos Sainz kwam vier seconden na nummer vijf Lewis Hamilton over de streep. De Spanjaard had stiekem op meer gehoopt en ging daar dan ook zelf vanuit. Hij was na afloop van de Saoedische Grand Prix duidelijk en werd geciteerd door Motorsportweek: "Ik was best wel een beetje verrast omdat ik na vrijdag en voorafgaand het weekend dacht dat we hier een kans hadden om het tweede team te zijn. Ik denk dat onze tweede stint op de harde banden liet zien dat we nog steeds veel werk moeten verrichten."