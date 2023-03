FIA opent inschrijving voor bandenleveranciers voor seizoen 2025

Momenteel is Pirelli de enige bandenleverancier in de Formule 1. De Italianen leveren al sinds 2011 de banden en beschikken over een contract tot en met het seizoen 2024. Mogelijk komt er daarna een nieuwe bandenleverancier, want autosportfederatie FIA heeft een tender uitgeschreven voor bandenfabrikanten.

De uitgeschreven tender gaat over de seizoenen 2025 tot en met 2027 met een optie voor 2028. De bandenleveranciers moeten dan ook de banden leveren voor de opstapklassen Formule 2 en Formule 3. De FIA wil een bandenoorlog voorkomen, wat dus betekent dat er zal worden gewerkt met één bandenleverancier. Men houd voor die jaren vast aan de 18 inch wielen.

Pirelli kan vanzelfsprekend ook hun interesse tonen, om dat te doen moeten ze wel voldoen aan een zeer uitgebreid eisenpakket. Zo moeten de banden een breed window hebben, moeten ze voldoende strategische keuzes bieden en moet er ook worden gedacht aan de milieuvriendelijke ambities van de FIA en de Formule 1. Dat betekent dus dat de geïnteresseerden een uitgebreide analyse moeten leveren van de impact op het milieu van de banden. Sinds gisteren kunnen alle partijen met interesse zich melden bij de FIA.