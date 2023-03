Wolff deelt complimenten uit na tweede achtereenvolgende 1-2 podium voor Red Bull

Het team van Red Bull heeft haar dominantie voortgezet. Na een zeer succesvolle seizoensopener in Bahrein, heeft de Oostenrijkse renstal haar 1-2 podiumfinish ook naar Saudi-Arabië meegenomen. Teambaas van concurrent Mercedes Toto Wolff looft zijn tegenstander voor het neerzetten van een prestatie die volgens hem vergelijkbaar is met de succesvolle jaren die zijn team tussen 2014 en 2020 heeft meegemaakt.

Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Pérez wisten ook in Jeddah hun dubbele podiumreeks voort te zetten. Ditmaal was het de beurt aan de Mexicaan om op het hoogste stapje te mogen staan, waarbij teamgenoot Verstappen de tweede plaats behaalde. Laatstgenoemde coureur begon vanaf de vijftiende startplek, en sneed vanaf zijn lage positie met gemak door het startveld heen, totdat hij alleen nog zijn teamgenoot voor zich had. Toto Wolff, teambaas van Mercedes, geeft zijn complimenten aan de leider van het wereldkampioenschap, en vergelijkt de huidige performance van Red Bull met de succesvolle jaren die zijn team heeft gekend.

"Wij hebben een aantal jaren waarin wij net zo sterk waren", begint Wolff de vergelijking van zijn teams succesvolle jaren met die van Red Bull te maken. "Het laat zien dat in deze sport degenen die het (succes) verdienen, dat ook krijgen. Ondanks dat het niet goed voor de show is dat dezelfde jongens telkens winnen, is dat puur omdat zij het goed voor mekaar hebben en wij niet. We hopen allemaal op een goed entertainmentgehalte, maar uiteindelijk is het aan ons om ze in te halen."

"Natuurlijk zullen we er alles aan doen om terug te kunnen vechten, en we zullen naar zwakheden blijven zoeken. Entertainment blijft deel uitmaken van deze sport. Misschien is het (Red Bulls succes) niet zo goed voor de commerciële kant van zaken, maar dit is wat de Formule 1 zo speciaal maakt", sluit Wolff af.