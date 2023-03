Alonso krijgt derde plek terug na nieuwe beslissing stewards

De stewards hebben er een latertje van gemaakt in Saoedi-Arabië. Men moest zich namelijk nog één keer buigen over de tijdstraf van Fernando Alonso, Aston Martin maakte namelijk gebruik van hun right to review. De stewards keken nog één keer naar de zaak en kwamen met een nieuw oordeel.

De stewards hebben Alonso's tien seconden tijdstraf namelijk teruggedraaid. Volgens Aston Martin waren de regels niet goed geïnterpreteerd door de stewards en volgens de stewards was dit een nieuwe element wat betekende dat de straf nog een keer beoordeeld moest worden. Aston Martin kwam nog met videobewijs en men ging overstag, Alonso kreeg zijn derde plek weer terug in de Saoedische nacht.