Russell leeft mee met Alonso: "Straf voor Fernando is nogal hard"

Tot zijn eigen verrassing werd George Russell in Saoedi-Arabië als derde geklasseerd. De Britse Mercedes-coureur reed een lastige race, maar profiteerde van de tijdstraf van Fernando Alonso. Russell had liever op eigen kracht het podium binnen gehengeld, maar hij was toch trots op het resultaat.

Russell startte de Saoedische Grand Prix op de tweede startrij, maar hij koesterde echter geen al te grote dromen. Hij was realistisch en reed een zeer solide race onder het kunstlicht. Hij won het duel van zijn teamgenoot Lewis Hamilton en bleef in de race dichtbij Alonso waardoor hij van diens tijdstraf kon profiteren na het oordeel van de stewards.

Alonso

Russell had het graag anders gezien, maar dat betekent niet dat hij ontevreden is. De Britse coureur geeft zijn complimenten dan ook aan de concurrenten. In gesprek met Sky Sports spreekt hij zich uit: "Ik ben blij dat ik als vierde over de finish ben gekomen. De straf voor Fernando is nogal hard. Ze verdienden het podium vandaag, maar ik neem die extra beker graag in ontvangst. Ik ga niet klagen."

Red Bull

Russell wil daarnaast ook zijn complimenten delen met de winnaars van de dag: Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez. Hij is eerlijk: "Ik wil ook credits geven aan de prestaties van Red Bull. Het gat dat ze hebben met de rest van het veld is denk ik het grootste gat dat we hebben gezien sinds Mercedes in 2014. Het is dus best een serieus gat. Iedereen moet harder werken om het gat te managen."