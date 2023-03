Red Bull wisselt versnellingsbak Verstappen, geen gridstraf

Max Verstappen had gisteren in de kwalificatie problemen met zijn aandrijfas. Deze problemen zorgden ervoor dat de Nederlander al vroeg in het tweede kwalificatiedeel moest opgeven, hij kwam dan ook niet verder dan de vijftiende tijd. Red Bull Racing neemt in ieder geval geen halve maatregelen.

Voorafgaand de Saoedische Grand Prix van later vandaag heeft Red Bull namelijk een aantal onderdelen vervangen aan de RB19 van Verstappen. Uit documenten van de FIA blijkt dat Verstappen de beschikking heeft gekregen over een eerder gebruikte versnellingsbak, dit levert hem dan ook geen gridstraf op. Ook de hydraulische systemen aan de versnellingsbak zijn aangepast net als enkele gedeeltes van de achterwielophanging. Vanzelfsprekend is ook de kapotte aandrijfas vervangen.