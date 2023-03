Verstappen opent de jacht: "Kunnen hier altijd dingen gebeuren"

Max Verstappen start de Saoedische Grand Prix straks vanaf de vijftiende plek vanwege de problemen met zijn aandrijfas die zijn kwalificatie verprutste. Het betekent echter niet dat niemand met hem gaan houden. Verstappen zelf kijkt ook uit naar de race, maar doet niet aan grootspraak.

Verstappen was in alle vrije trainingen op het Jeddah Corniche Circuit de snelste, maar in de kwalificatie sloeg het noodlot dus toe. Zijn Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez pakte vervolgens de pole position, maar de concurrentie blijft kijken naar Verstappen. Meerdere coureurs lieten direct na de kwalificatie weten dat ze Verstappen snel in de kopgroep verwachten.

Tijdens de build-up was Verstappen de rest zelve. De Nederlandse regerend wereldkampioen sprak niet uit dat hij een zege verwacht, maar punten liggen zeker voor het oprapen. Verstappen sprak dat dan ook uit: "Gisteren ging het vanzelfsprekend niet geheel volgens plan, maar we hebben gewoon een goede racewagen. Ik heb er dan ook veel zin in om naar voren te gaan vechten. Ik denk dat het een interessante race gaat worden. Er kunnen hier altijd dingen gebeuren omdat het niet de makkelijkste baan is."