Norris baalt: "Ik heb mijn team teleurgesteld"

Lando Norris is één van de coureurs die vandaag gaat jagen op sportieve revanche. De Britse McLaren-coureur kende een ongelukkige kwalificatie in Jeddah en hij kwam niet verder dan de negentiende tijd. Norris baalt van zijn eigen fout en wil vandaag het harde werk van zijn team belonen.

De wagen van het team van McLaren viel in het openingsweekend in Bahrein flink tegen, maar dit weekend in Saoedi-Arabië lijkt alles weer iets beter te gaan. De snelheid was aanwezig en Oscar Piastri stootte zelfs door tot het derde kwalificatiedeel. Norris had dezelfde ambitie, maar al vroeg in Q1 beschadigde hij zijn voorwielophanging aangezien hij de muur raakte.

Inschatting

Norris baalde vanzelfsprekend van zijn momentje in het eerste gedeelte van de kwalificatie. De Brit was gefrustreerd en was vooral boos op zichzelf. Na de sessie deelde hij zijn gevoel met Motorsport.com: "Het is qua inschatting waarschijnlijk ook nog eens de makkelijkste bocht van dit circuit. Ik zal daar gewoon verkeerd, zo simpel is het gewoon. Voor mij zijn daar gewoon geen excuses voor."

Teleurstelling

Norris kon zijn beschadigde MCL60 nog wel terugbrengen naar de pitlane op het Jeddah Corniche Circuit. De monteurs gingen aan de slag, maar het mocht niet meer baten. Hij wil zijn teamgenoten graag bedanken: "Aan het einde van de sessie was het al zo goed als gerepareerd. Als ik het tweede kwalificatiedeel had gehaald, dat was alles gewoon in orde geweest. De jongens zo hard mogelijk gewerkt om mij de baan op te krijgen, ik heb ze teleurgesteld."