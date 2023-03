Teleurstelling bij Horner na problemen: "Rondje Max in Q1 was goed genoeg voor P4"

De kwalificatie in Saoedi-Arabië kende wisselende resultaten voor het team van Red Bull Racing. Sergio Perez pakte de pole position voor het team, maar favoriet Max Verstappen vond zijn waterloo in Q2 door een probleem met de aandrijfas. Het zorgde voor de nodige teleurstelling bij teambaas Christian Horner.

Red Bull en Verstappen domineerden het gehele weekend in Jeddah. Verstappen was in alle drie de vrije trainingen de snelste coureur op het Jeddah Corniche Circuit. Ook in het begin van de kwalificatie zag de Nederlandse regerend wereldkampioen er weer opvallend rap uit. De problemen gooiden echter roet in het eten en Perez deed wat er van hem werd verwacht.

Q1

Teambaas Christian Horner hinkt dan ook op twee gedachten. Enerzijds is de Brit blij met de pole, maar de problemen van Verstappen zijn zuur. Bij Sky Sports spreekt hij zich uit: "Het lijkt er momenteel inderdaad op dat het een probleem was met de aandrijfas. We moeten de auto echter gaan bekijken om te kunnen zien wat er precies aan de hand is. Zijn rondje in Q1 zou goed genoeg zijn geweest voor de vierde plaats. Desalniettemin hebben we hier een snelle auto."

Perez

De pole van Perez is voor Red Bull en teambaas Horner dan ook een flinke pleister voor de wonden. De Brit genoot van zijn ervaren Mexicaanse coureur in het derde deel van de kwalificatie in Saoedi-Arabië. Horner heeft na afloop dan ook louter complimenten klaar liggen voor Perez: "Dat rondje van Checo, dat eerste rondje in Q3 was echt fenomenaal. Ik ben heel erg blij voor hem dat hij die pole heeft weten te pakken vandaag."