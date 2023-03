Verstappen gelaten na gebroken aandrijfas: "Wat kan ik eraan doen?"

De kwalificatie in Saoedi-Arabië eindigde voor Max Verstappen in een enorme domper. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was de topfavoriet voor de pole position en hij ging dat ook snel in de rondte in Jeddah. In het tweede kwalificatiedeel ging het echter mis en begaf zijn aandrijfas het.

Een zwaar teleurgestelde Verstappen riep over de boordradio dat er iets niet helemaal aan de haak was met zijn motor, achteraf gezien bleek dit niet te kloppen en was er iets anders gesneuveld. Na afloop van zijn zeer korte kwalificatie verscheen Verstappen voor de camera van Viaplay: "De aandrijfas is gebroken, dus dan houdt het gewoon op. Ik kan er ook niets anders van maken. Ik moet dit gewoon accepteren en er op zondag iets van proberen te maken."

Verstappen weet nog niet wat er precies mis ging waardoor de aandrijfas van zijn Red Bull-bolide het opgaf. De Nederlandse regerend wereldkampioen wisselde eerder in het weekend naar een nieuwe versnellingsbak maar een causaal verband lijkt uitgesloten te zijn: "Ik ging vol gas en ineens verlies je aan de rechterachterzijde de aandrijfas. Het zou normaal gesproken niets te maken moeten hebben met het feit dat we dit weekend de versnellingsbak hebben gewisseld."