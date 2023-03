Marko houdt rekening met Alonso: "Hij is echt begonnen aan zijn derde jeugd"

Fernando Alonso en het team van Aston Martin maken veel indruk tijdens de openingsfase van het huidige Formule 1-seizoen. Sommigen zien de Britse renstal als het tweede team van het moment achter Red Bull Racing. Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt dat Alonso hier de hoofdverantwoordelijke voor zal zijn.

Alonso maakte in de winter de overstap van het team van Alpine naar zijn huidige werkgever Aston Martin. In Bahrein maakte hij direct indruk door als derde te finishen achter de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Perez. Ook dit weekend in Saoedi-Arabië maakte de Spaanse tweevoudig wereldkampioen weer veel indruk, hij lijkt zich op zijn plek te voelen in de nieuwe AMR23.

Bij Red Bull Racing ziet men ook dat Alonso steeds sterker voor de dag komt. Red Bull-adviseur Helmut Marko is onder de indruk van de prestaties van de ervaren Spaanse coureur. In gesprek met zijn landgenoten van de Oostenrijkse omroep ORF spreekt Marko zich uit: "Alonso is begonnen aan zijn derde jeugd. Je moet altijd rekening met hem blijven houden. Zijn inhaalactie op Lewis Hamilton in Bahrein was bijvoorbeeld echt ongelooflijk. Ik vertrouw er dan ook op dat hij van Aston Martin het tweede team kan gaan maken."