Uitslag VT3 Saoedi-Arabië: Verstappen weer razendsnel, Red Bull favoriet voor kwalificatie

De laatste vrije training op het circuit van Jeddah zit er ook alweer op. In Saoedi-Arabië werd zojuist de snelste tijd genoteerd door Max Verstappen. Achter deze coureur werd de tweede tijd gereden door Sergio Perez. De top drie werd ditmaal compleet gemaakt door niemand minder dan Fernando Alonso.

De derde vrije training in Jeddah begon zeer rustig. Zoals men wel vaker ziet, deden de teams en coureurs rustig aan in de Saoedische namiddag. Aston Martin-coureurs Lance Stroll en Fernando Alonso kwamen als eerste op de baan en pas meerdere minuten later volgden de rest van de coureurs.

De Vries

Eén coureur bleef echter achter in de pitlane. Nyck de Vries moest de sessie namelijk overslaan omdat zijn team AlphaTauri de Power Unit moest vervangen. Zijn landgenoot Max Verstappen kwam a 11 minuten de baan op met een verse versnellingsbak. De regerend wereldkampioen liet weer eens zien dat zijn Red Bull razendsnel is, het verschil met zijn teamgenoot Sergio Perez was namelijk 0,613 seconden. Verstappen is dan ook de topfavoriet voor de pole position.

Verstappen

Het betekent echter niet dat de gehele vrije training foutloos verliep voor Verstappen, hij belandde namelijk in een onprettige situatie met Lando Norris. Op het krappe circuit gaf zijn team niet door dat de pushende Brit eraan kwam, Norris kon net op tijd een groot ongeluk voorkomen. Verstappen bood zijn goede vriend direct zijn excuses aan en de stewards besloten geen straffen uit te delen. Norris kende op zijn beurt een aardige sessie en eindigde op de zevende plaats.

Het team van Ferrari zal met enige zorgen toeleven naar de kwalificatie. Charles Leclerc redde in de slotseconden nog enigszins de eer met een zesde tijd, maar de tiende tijd van Carlos Sainz geeft het team waarschijnlijk de nodige hoofdbrekens. De kans is echter ook aanwezig dat Ferrari nog niet heeft gereden met de hoogste en snelste motorstand. De verschillen waren verder klein, wat voor een spannende kwalificatie kan gaan zorgen.