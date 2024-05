Krack kan niets met Stroll-kritiek: "Nemen hem in bescherming"

Lance Stroll blijft ook dit jaar weer ver achter op zijn Aston Martin-teamgenoot Fernando Alonso. De Canadees presteert niet extreem goed, en dat zorgt voor kritiek. Mike Krack kan niet zoveel met de kritiek, en hij stelt dat de Stroll achter de schermen een andere Stroll is dan in de media.

Stroll heeft een bijzondere positie bij het team van Aston Martin. De Canadees is de zoon van de teameigenaar, Lawrence Stroll. Daarnaast is hij de enige coureur waarvan niet helemaal duidelijk is tot wanneer zijn contract loopt. Het lijkt er soms wel op dat hij pas weg kan gaan bij het team, als zijn vader de renstal weg doet. Stroll presteert op de baan ook niet heel goed, in China ontving hij bijvoorbeeld veel kritiek toen hij Daniel Ricciardo achter de Safety Car uit de race beukte.

Aston Martin-teambaas Mike Krack kan niet zoveel met de kritiek die de buitenwereld levert op Stroll. Krack is duidelijk over deze kwestie in een interview met het Duitse Auto, Motor und Sport: "Natuurlijk kunnen wij ook gewoon kritisch op hem zijn, maar dat doen we niet in het openbaar. De Lance Stroll die we achter de schermen zien, is een ander persoon dan die we in de media zien. Daarom zullen we hem ook altijd in bescherming nemen als hij wordt bekritiseerd."