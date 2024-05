Brown weet het zeker: "Lando kan Max verslaan in rechtstreeks duel"

Lando Norris maakt dit seizoen veel indruk in de Formule 1. De Britse McLaren-coureur won in Miami zijn eerste Grand Prix, en de verwachtingen zijn hoog. Zak Brown denkt zelfs dat Norris in staat is om Max Verstappen te verslaan in een rechtstreeks duel.

Norris geldt al jaren als één van de grootste talenten uit de Formule 1. De Brit maakte een goede indruk, maar hij wist geruime tijd niet te winnen. In Miami had hij geluk met de Safety Car, maar wist hij daarna enigszins makkelijk weg te rijden bij achtervolger Max Verstappen. Norris en zijn team McLaren barsten van het zelfvertrouwen, en ze willen in de komende weken vaker gaan vechten met Verstappen.

Tranen

McLaren-CEO Zak Brown is trots op de prestaties van Norris. De Amerikaan vertrouwt op Norris en in een interview met Autosport laat hij weten dat hij denkt dat de Brit de strijd aan kan gaan met Max Verstappen: "Ik denk dat Lando in een rechtstreeks gevecht Max Verstappen kan verslaan. Ik denk dat het een geweldig gevecht zou worden, ik denk dat veel races eindigen in tranen, voor de een of de ander, of misschien voor allebei. Maar ik denk dat als het gaat op rauw talent, ik nog nooit iemand heb gezien die sneller is dan Lando."

Bevooroordeeld

Brown zal zijn coureurs altijd verdedigen, dus zijn mening is redelijk gekleurd. De Amerikaan wordt dan ook gevraagd of niet ietwat bevooroordeeld is: "Ik weet zeker dat Max net zo snel is, en ik weet zeker dat sommige mensen het daar niet mee eens zijn en uiteindelijk zullen we het nooit weten, totdat je ze in dezelfde auto ziet. Maar van alles wat ik van Lando zie, denk ik dat het er geen snellere coureur is."