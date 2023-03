Norris ontkent crisis bij McLaren: "Klinkt erger dan het is"

Het team van McLaren was anderhalve week geleden in Bahrein één van de grootste verliezers. De Britse renstal kampte met veel problemen en kwam daarnaast ook aardig wat pace tekort ten opzichte van de concurrentie. Lando Norris maakt zich niet zoveel zorgen en hij ontkent dan ook dat er een crisis is bij het team.

McLaren was één van de grootste tegenvallers tijdens de testweek en tijdens de openingsrace op het Bahrain International Circuit had men zeer veel problemen. Zowel Norris als Oscar Piastri kampte met problemen en Piastri moest zelfs opgeven. De teleurstelling bij het team was groot, maar McLaren houdt de rug recht en ontkent dat er grote problemen zijn.

Vertrouwen

Norris had zelf ook wel door dat de achterstand op de concurrentie groot was en dat de start van het seizoen verre van ideaal was voor het Britse team. Tegenover de internationale media in Jeddah ontkent hij echter een crisis: "Nee, dat is het zeker niet. Het probleem dat Oscar had zagen we voor het eerst in jaren. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat de problemen nu zijn opgelost."

Verre van een crisis

Norris zelf had ook veel problemen met zijn auto in de Bahreinse Grand Prix. De Brit denkt dat deze problemen in hetzelfde straatje vallen als de problemen van Piastri: "Kijkend naar mijn probleem, dat was iets met de pneumatische druk. Dat is ook weer iets dat jaren niet is voorgekomen. In beide gevallen zijn het nogal zeldzame problemen. We hebben er vertrouwen in dat deze nu zijn opgelost. Het klinkt eigenlijk erger dan het is. Het is verre van een crisis."