Marko eerlijk over AlphaTauri: "Moet iets verbeteren bij het team"

Enkele weken geleden kwamen er tijdens de testweek in Bahrein opvallende geluiden naar buiten over het team van AlphaTauri. Volgens de geruchten zou men overwegen om het team in de verkoop te doen. Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko geeft toe dat er iets moet gebeuren bij AlphaTauri.

AlphaTauri is eigendom van het Red Bull-concern en is dus het zusterteam van het succesvolle Red Bull Racing. Tijdens de testweek werd duidelijk dat men bij Red Bull overweegt om het tweede team van de hand te doen. AlphaTauri brengt namelijk niet genoeg geld op en daarnaast bleven de resultaten in het afgelopen seizoen ook nog ver achter bij de verwachtingen van de eigenaren.

Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko geeft toe dat men bij het Oostenrijkse concern verandering wil zien bij de Italiaanse renstal. In gesprek met Autosport is Marko glashelder over de AlphaTauri-zaak: "Het is zeker waar dat de negende plaats in het constructeurskampioenschap niet is wat wij hadden verwacht. Dat betekent dus ook dat er verbeteringen moeten komen bij het team. Het klopt ook dat het financiële plaatje bij AlphaTauri te hoog ligt, dat betekent dus ook dat we op het gebied van de sponsoring iets moeten gaan doen."