Verstappen slaat mediadag in Jeddah over door naweeën buikgriep

Max Verstappen slaat de mediadag van vandaag in Jeddah over. De Nederlandse regerend wereldkampioen liet via Instagram weten dat hij pas op vrijdag zal arriveren in de Saoedische stad waar dit weekend de Grand Prix wordt verreden. Verstappen kampte in de afgelopen dagen met buikgriep.

Verstappen laat op sociale media weten dat hij zijn vlucht naar Jeddah met een dag heeft uitgesteld, hierdoor arriveert hij later dan gepland in Saoedi-Arabië. Het is de verwachting dat Verstappen morgen dus gewoon kan deelnemen aan de eerste twee vrije trainingen op het Jeddah Corniche Circuit. De Nederlander gaat aan de leiding van het wereldkampioenschap aangezien hij vorige week de seizoensopener in Bahrein op zijn naam schreef.

Feeling fine again, after not being fit for a few days because of a stomach bug. Therefore, I unfortunately had to postpone my flight for a day, so I won't be on the track until Friday. See you in Jeddah!