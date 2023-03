Racewinnende wagen Gasly te bezichtigen op F1 Exhibition

Later deze maand wordt in de Spaanse hoofdstad Madrid een bijzondere tentoonstelling geopend. De F1 Exhibition wordt op 24 maart immers geopend en over de inhoud van de collectie wordt steeds meer bekend. De organisatie maakte namelijk bekend dat men een bijzondere wagen van Pierre Gasly kan bekijken.

De AlphaTauri AT01 waarmee Gasly in 2020 op het circuit van Monza zijn eerste en vooralsnog enige Grand Prix op zijn naam schreef is namelijk onderdeel van de tentoonstelling. De huidige Alpine-coureur kondigde de aanwezigheid van de wagen zelf aan in een videoboodschap. Naast de wagen van Gasly is ook de wagen waarmee Romain Grosjean een vuurbal veroorzaakte in Bahrein te zien in het IFEMA in Madrid.