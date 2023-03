Brundle denkt dat Hamilton Ferrari-transfer wil maken

Lewis Hamilton wil dit jaar een gooi doen naar zijn recordbrekende achtste wereldtitel. De Brit begon echter op zeer teleurstellende wijze aan het seizoen en dat zorgde voor veel teleurstelling. Martin Brundle ziet zijn landgenoot worstelen en hij denkt dat Hamilton misschien wel naar Ferrari wil vertrekken.

Hamilton begon vol goede moed aan het nieuwe seizoen, maar in Bahrein zakte Mercedes volledig door het ijs. De Duitse renstal kwam veel snelheid te kort en het zeropod-design werkte nog steeds niet naar behoren. Hamilton baalde en riep zelfs dat het team niet naar hem had geluisterd. De zevenvoudig wereldkampioen beschikt daarnaast over een aflopend contract en dat zorgt voor de nodige geruchten.

Senna

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle denkt dat Hamilton misschien wel naar Ferrari wil vertrekken. Brundle deelt zijn gedachtenspinsel met Sky Sports: "Er zijn genoeg goede redenen om bij Mercedes te blijven. Ze moeten hem alleen maar zeggen dat hij de boel moet oplossen. Weet je, Senna ging van McLaren naar Williams en Schumacher ging naar Ferrari. Het duurde alleen eventjes dat alles goed liep. Het laat zien dat de grootste coureurs niet bang zijn om te vertrekken, een aantal mensen om zich heen te verzamelen en dan iets voor elkaar te krijgen."

Plezier maken

Brundle kruipt in het hoofd van Hamilton en concludeert dat een transfer naar het team van Ferrari allesbehalve onmogelijk is. Hij is duidelijk: "Ik denk echt dat Lewis denkt: 'Ik wil naar Ferrari en doen wat Schumacher deed. Als ik nu niet de achtste of negende titel pak, waarom ga ik dan geen plezier maken?' Ik weet zeker dat het door zijn hoofd spookt. Hij zal er met zijn vader en zijn management over moeten praten. De prestaties in Bahrein maakten alles alleen nog maar erger."