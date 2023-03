Problemen voor Leclerc: gridstraf in Saoedi-Arabië

Charles Leclerc kent een dramatische start van het nieuwe Formule 1-seizoen. De Monegaskische Ferrari-coureur krijgt aankomend weekend in Saoedi-Arabië namelijk al zijn eerste gridstraf van het jaar. Ferrari heeft namelijk wederom de control electronics van zijn wagen moeten vervangen en dat levert hem een gridstraf op van minimaal tien plaatsen.

Ferrari kampte vorig jaar met bovengemiddeld veel betrouwbaarheidsproblemen. Men hoopte deze problemen te hebben opgelost, maar tijdens de openingsrace in Bahrein ging het echter weer mis. Leclerc viel vorige week uit en na uitgebreid onderzoek bleek dat dit kwam door problemen met de control electronics. Ferrari had op de ochtend van de Bahreinse Grand Prix deze onderdelen echter ook al vervangen, hierdoor heeft Leclerc het maximum aantal CE's nu al bereikt.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur deelde het slechte nieuws vandaag met de rest van de wereld. De Fransman baalt en wordt geciteerd door Motorsport.com: "Er waren twee prblemen: eentje op zonderochtend en eentje tijdens de race. Jammer genoeg ging het in beide gevallen om problemen met de control electronics. We hebben dit in het verleden nog niet meegemaakt. Ik hoop dat we nu alles onder controle hebben. We hebben een uitgebreide analyse uitgevoerd en helaas moeten we in Jeddah een straf incasseren."