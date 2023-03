'Bromance' tussen Verstappen en Norris neemt nieuwe vormen aan

Dat Max Verstappen en Lando Norris goed met elkaar overweg kunnen, dat is reeds bekend. De 25-jarige Nederlander en zijn 23-jarige Britse tegenstander kennen elkaar al sinds hun jongste kartjaren en hebben met het simracen een gemeenschappelijke hobby. De vriendschap van het tweetal lijkt desondanks nog altijd sterker te worden.

Desgevraagd door een fan met wie van zijn negentien medecoureurs Verstappen wel een dagje uit zou willen spenderen, noemde de Nederlandse wereldkampioen de naam van de McLaren-coureur, die in het eerste Grand Prix-weekend op het circuit van Bahrein zo lijdzaam moest toezien hoe zijn nieuwe wagen bepaald niet sterk uit de verf kwam. "Ik zou zeggen; Lando", lachte Verstappen, "want ik zou hém nog wel het één en ander kunnen bijbrengen."

De kleine Brit reageerde vervolgens via een livestream op zijn persoonlijke Twitch-kanaal, waarin hij pardoes begon te praten over het downloaden van de app Duolingo. Deze applicatie heeft veel bekendheid verworven als hulpmiddel om snel een nieuwe taal machtig te worden. Ondanks dat Norris' moeder uit Vlaanderen afkomstig is en zijn dus Nederlands spreekt, meent Norris zelf de app te willen downloaden om precies die taal te leren. Hij zou naar eigen zeggen op die manier makkelijker kunnen communiceren met zijn conculega Verstappen.

Verstappen en Norris staan erom bekend plaagstootjes naar elkaar uit te delen. Als het tweetal een team vormt, kan het echter een levensgevaarlijke combinatie zijn. Vanwege hun bovengenoemde voorliefde voor het simracen hebben Verstappen en Norris vaker dan eens samen aan een simrace deelgenomen, om de concurrentie op een grote achterstand te rijden. Overigens had het niet veel gescheeld of het tweetal was in het autoracen al eens teamgenoten geweest: het is geen publiekelijk geheim dat Dr. Helmut Marko de jonge Brit graag in één van de door Red Bull gesponsorde Formule 1-wagens had gezien.