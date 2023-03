Hill ziet uitspraken Hamilton: "Als er iemand voor druk zorgt, dan is dat Lewis"

Het team van Mercedes begon alles behalve sterk aan het nieuwe Formule 1-seizoen. In Bahrein waren ze slechts het vierde team achter Red Bull Racing, Aston Martin en Ferrari. Na afloop van de seizoensopener was er veel interne kritiek en volgens Damon Hill zorgt Lewis Hamilton voor de meeste druk binnen het team.

Na afloop van de teleurstellende Grand Prix van Bahrein spraken meerdere kopstukken zich kritisch uit. Teambaas Toto Wolff twijfelde openlijk aan het concept, het team kwam met een open brief en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton gaf aan dat het team niet naar zijn adviezen had geluisterd. Het zorgde voor veel speculatie over de sfeer binnen het team.

Druk

Het is de vraag wie er binnen Mercedes voor de meeste druk zorgt. Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill hoeft daar niet zolang over na te denken. In de F1 Nation Podcast spreekt Hill zich uit: "Lewis benoemde het probleem. Hij sprak zich uit en zei dat hij iets had geroepen en dat er niet naar was geluisterd. Dat is niet heel erg supportive. Dat zorgt voor druk, dus als er iemand voor druk zorgt is dat Lewis. Ik denk dat Lewis met zijn aanwezigheid voor veel druk zorgt."

Wolff

Hill ziet echter dat er bij Mercedes snel wordt gezocht naar een oplossing van de problemen. De Duitse renstal lijkt opzoek te gaan naar een nieuw concept nadat het zeropod-design wederom geen succes bleek te zijn. Hill: "Ze kennen het probleem. Ze weten hoe ze het moeten oplossen en dat dat een kans kan zijn. Toto Wolff zegt dat ook op die manier, hij zegt dat het een kans is om te laten zien tot wat het team in staat is."