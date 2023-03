Norris verklapt inhoud coureurs-groepsapp: "Dan loopt het wel eens uit de hand"

Het is algemeen bekend dat alle Formule 1-coureurs met elkaar in een groepsapp zitten. Meerdere coureurs hebben aangegeven dat ze op deze manier onderling met elkaar communiceren. Wat er precies wordt besproken in deze groep is een geheim, maar Lando Norris geeft er nu iets meer duidelijkheid over.

De coureurs kijken al geruime tijd met elkaar naar zaken zoals bijvoorbeeld de veiligheid van de circuits. Ze bespreken dit meestal in coureursvakbond GPDA, Mercedes-coureur George Russell is één van de kopstukken van deze bond. De coureurs zien elkaar buiten de Grands Prix veel minder vaak en er wordt dan ook onderling met elkaar gesproken in een appgroep.

De appgroep is voor de buitenwereld een mysterie, maar McLaren-coureur Lando Norris geeft er graag wat meer duidelijkheid over. In de Fast and the Curious podcast vertelt hij dat James Hunt de groepsfoto is: "Er is inderdaad een groepsapp op Whatsapp. Het is niet zo dan we daar elke dag met elkaar aan het dollen zijn. Er zijn echter wel eens momenten dat er iets gebeurt op het circuit, dan gaan mensen ineens memes rondsturen. Dan loopt het nog wel eens uit de hand."