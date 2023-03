Video: Dit was het eerste raceweekend van McLaren F1 in 2023

Ook het Formule 1-team van McLaren deelt graag unieke beelden via social media, om zo haar fans een uniek kijkje achter de schermen van de Britse renstal te geven. In een aflevering van McLaren Unboxed legt de papajakleurige renstal onder andere de focus op het Formule 1-debuut van Oscar Piastri.

Ondanks dat voor McLaren de eerste Grand Prix van 2023 dramatisch is verlopen, heeft de renstal ook ditmaal videobeelden van het eerste raceweekend van dit Formule 1-seizoen online gezet. De invalshoek vanuit de camera volgt coureurs Lando Norris en rookie Oscar Piastri al nauwlettend hoe ze de seizoensopener van 2023 ervaren.

Piastri bleek de eerste uitvaller van de Formule 1-grid te zijn, terwijl Norris op zijn beurt een flinke hinder van een pneumatisch probleem ondervond, waardoor hij maar liefst zesmaal de pitstraat in manoeuvreerde. Desondanks een zeer matige start voor McLaren, lijkt de sfeer niet alleen in het team, maar ook tussen het nieuwe rijdersduo positief. Het raceteam uit Woking hoopt haar slechte start van het seizoen dit aankomend weekend in Saudi-Arabië goed te maken.

Bekijk de video hieronder: (13:09 min)