Mercedes hoopvol dat Jeddah beter bij karakteristieken W14 past

Het Formule 1-team van Mercedes kijkt met smart uit naar het aankomende raceweekend. De Formule 1 zal later deze week op het Jeddah Corniche Circuit in Saudi-Arabië aanlanden, waar de tweede Grand Prix van 2023 verreden zal worden. De Duitse renstal is voorzichtig hoopvol dat het uitdagende, maar bloedsnelle circuit een stuk beter bij de W14-auto past dan seizoensopener Bahrein, dat volgens teambaas Toto Wolff een groot zwakpunt van haar openwieler blootstelde.

Met de seizoensopener van de Formule 1 achter de rug, staat het team van Mercedes er niet zo goed voor als dat het vooraf had gehoopt. Coureurs Lewis Hamilton en George Russell moesten uiteindelijk met respectievelijk een vijfde en zevende eindstek genoegen nemen, waardoor de Duitse renstal nu al een late achtervolger van de teams van Red Bull, Ferrari en Aston Martin is. Voor het aankomende raceweekend, lijkt daar echter zomaar verandering in te kunnen komen.

Volgens Toto Wolff, teambaas van Mercedes, verschilt het Jeddah Corniche Circuit veel met het eerste circuit in Bahrein. De Oostenrijkse topman meent namelijk dat de baan in Saudi-Arabië beter bij auto’s past die front-limited zijn, in tegenstelling tot Bahreins rear limited.

Wolff meent dat de gehele renstal, inclusief zijn coureurs op dezelfde pagina zitten wat betreft het ontgrendelen van tijdswinst. "Iedereen is er zich van bewust dat het niet een kwestie is van dat we even drie tienden aan snelheid hoeven te vinden en alleen aan de kleinigheidjes hoeven te werken. Het gaat erom dat we nu serieuze performance vinden die ons terug naar de top brengt", concludeert de Mercedes-teambaas.