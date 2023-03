'Mekies wil Ferrari verlaten en heeft aanbiedingen op zak'

Het team van Ferrari bevindt zich momenteel in een onrustige situatie. Na de tegenvallende resultaten in de seizoensopener in Bahrein vallen er naar verluidt harde woorden binnen de renstal. Meerdere topmensen van het team moeten vrezen voor hun baan, ook Laurent Mekies kan de renstal gaan verlaten.

Mekies werkt al sinds 2018 voor het team van Ferrari en was in het verleden onder meer werkzaam voor autosportfederatie FIA. Mekies is vandaag de dag werkzaam als de racedirecteur van het team en hij heeft dan ook een belangrijke taak binnen de top van Ferrari. Toch is de kans groot dat hij het team de rug gaat toekeren, er schijnt zelfs al veel interesse voor hem te zijn.

Volgens Formu1la.uno heeft Mekies het team van Ferrari duidelijk gemaakt dat hij wil gaan vertrekken bij het team. Het Italiaanse medium meldt daarnaast dat er veel interesse is voor de diensten van Mekies. Het lijkt er namelijk op dat het team van Alpine, de FIA en Formule 1-eigenaar Liberty Media hem een baan hebben aangeboden. Volgens Formu1la.uno is het contract van Mekies nogal ingewikkeld en lijkt het lastig te zijn om deze te verscheuren.