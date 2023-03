Horner kijkt naar budgetcapstraf: "Een fantastische seizoenstart"

Het team van Red Bull Racing begon vorige week ijzersterk aan het nieuwe Formule 1-seizoen. Max Verstappen en Sergio Perez kwamen als eerste en tweede over de streep, ze waren beduidend sneller dan de concurrentie. Aangezien Red Bull nog steeds een budgetcap-straf op zak heeft, is teambaas Christian Horner er extra blij mee.

Red Bull werd vorig seizoen bestraft voor het overschrijden van de budgetcap in 2021. De Oostenrijkse renstal belandde vorig seizoen in een grote rel omtrent de budgetcap en de FIA besloot het team uiteindelijk op twee vlakken te bestraffen. Red Bull moest een forse boete betalen en mag daarnaast ook minder tijd doorbrengen in de windtunnel.

Het was dan ook de verwachting dat Red Bull dit jaar hinder zou ondervinden van de straf. De start van het seizoen laat een ander beeld zien en teambaas Christian Horner is enthousiast tegenover de internationale media: "Dat we in de eerste race zoveel punten scoren is heel goed als we kijken naar de windtunnel-handicap. Het team heeft het geweldig gedaan door zo te starten. We moeten vanzelfsprekend erg efficiënt omgaan met de ontwikkeling van onze wagen. Elk circuit wordt een uitdaging, dit is echter een fantastische seizoenstart."