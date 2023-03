Webber verwacht geen Alonso-pensioen: "Sluit niet uit dat hij op zijn 44ste nog racet"

Fernando Alonso begon in Bahrein met een podiumplaats aan het nieuwe seizoen. De Spaanse Aston Martin-coureur is met zijn 41 jaar de oudste en de meest ervaren coureur van het veld. De tweevoudig wereldkampioen maakt nog veel indruk en Mark Webber verwacht dat hij voorlopig nog niet gaat stoppen.

Alonso rijdt sinds dit seizoen voor het team van Aston Martin. De Spanjaard kwam over van het team van Alpine en het lijkt erop dat hij aan zijn tweede jeugd is begonnen. In Bahrein liet Alonso zien dat hij nog steeds over alle kwaliteiten van een topcoureur beschikt en dat de concurrentie nog rekening met hem moet houden.

Instinct

Alonso wordt dit jaar 42 en het is dan ook nog maar de vraag hoelang hij nog doorgaat in de Formule 1. Oud-coureur Mark Webber verwacht voorlopig geen pensioen van de Spanjaard. In gesprek met de Spaanse tak van Motorsport.com spreekt Webber zich uit: "Ik denk dat we allemaal op een andere manier ouder worden. We hebben verschillende prioriteiten in ons leven. Hij loopt al twintig jaar rond in de paddock. Vanzelfsprekend is het anders dan toen hij arriveerde, dat is duidelijk. Het instinct en alles is er nog gewoon."

Eigenschappen

Webber ziet dat Alonso eigenlijk niet is veranderd in de afgelopen jaren. De Australische oud-coureur deelt zijn verwachtingen: "Ik denk dat alle karaktertrekken er bij hem nog zijn. Hij wil met iedereen vechten op een manier waarmee hij zichzelf beloond. Die eigenschappen zullen Fernando nooit verlaten. Hij heeft vanzelfsprekend de kans om langer te blijven in de sport dan de huidige twee jaar. Je moet niet uitsluiten dat Fernando op zijn 44ste nog steeds meedoet."