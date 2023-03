Red Bull sluit deal met schoenenpartner

Het team van Red Bull Racing begon vorige week op ijzersterke wijze aan het nieuwe Formule 1-seizoen. De Oostenrijkse renstal won de race in Bahrein met Max Verstappen en Sergio Perez kwam als tweede over de finishlijn. Red Bull heeft daarnaast ook een nieuwe sponsordeal ondertekend.

Red Bull heeft namelijk een heuse schoenenpartner aangetrokken. De Oostenrijkse renstal maakte bekend dat ze een meerderjarig contract hebben getekend met APL. Athletic Propulsions Labs zal de medewerkers van Red Bull gaan voorzien van nieuwe schoenen. De medewerkers van Red Bull, zowel de coureurs als de rest van het personeel, droegen de nieuwe schoenen al tijdens de Grand Prix van Bahrein.

New footwear spotted 馃憖 APL have joined the Team as our new athletic footwear provider 馃憡