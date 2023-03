Wolff benadrukt goede band met Hamilton: "Relatie zal altijd stand houden"

Het team van Mercedes kende afgelopen weekend een zeer teleurstellend resultaat tijdens de seizoenstart in Bahrein. Lewis Hamilton baalde van het feit dat hij niet kon vechten met de concurrentie en na afloop stak hij zijn ergernis niet onder stoelen of banken. Toto Wolff stelt dat de relatie tussen team en coureur nog steeds zeer goed is.

Mercedes kende vorig jaar een mager seizoen in de Formule 1 en het was de bedoeling dat ze dit jaar weer zouden meevechten om de zeges. In Bahrein was dat overduidelijk niet het geval en dat zorgde voor emotie bij zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De Brit stelde dat het team niet goed naar zijn feedback had geluisterd en hij sprak zich voor zijn doen zeer fel uit.

Hamilton, die over een aflopend contract beschikt, lijkt echter nog steeds een trouw lid te zijn van de Mercedes-familie. Teambaas Toto Wolff laat aan de internationale media weten dat alles nog koek en ei is: "Lewis is een belangrijk onderdeel van het team en we blijven dan ook altijd zeer dicht bij elkander. Dat gaat niet veranderen omdat we wederom een seizoenstart hadden die heel erg slecht was. We hebben met hem zes wereldtitels gewonnen en we hebben ook constructeurstitels gewonnen. Die relatie blijft altijd stand houden."