Szafnauer wil verandering zien: "Fouten die we op dit niveau niet mogen maken"

Het team van Alpine maakte er afgelopen weekend een potje van. Esteban Ocon kreeg drie (!) straffen tijdens de race en het team had daar ook een bijdrage aan. Ocon kreeg bijvoorbeeld zijn tweede straf omdat het team te vroeg aan de wagen begon te sleutelen. Teambaas Otmar Szafnauer wil snel veranderingen zien.

Ocon kreeg afgelopen weekend drie zeer uiteenlopende straffen. De Fransman kreeg zijn eerste tijdstraf omdat hij verkeerd op zijn startplek stond, zijn tweede straf kreeg hij omdat zijn team te snel aan de wagen begonnen te klussen terwijl Ocon een tijdstraf had en de Fransman kreeg vervolgens ook nog een straf vanwege te snel rijden in de pitlane.

Alpine-teambaas Otmar Szafnauer baalde van de tijdstraffen van zijn coureur en van de acties van zijn coureur. Szafnauer wil veranderingen zien en is daar bij de internationale media duidelijk over: "Dit zijn allemaal fouten die we op dit niveau niet mogen maken. We moeten dit goed bekijken en herhaling voorkomen. Normaal gesproken maken we dit soort fouten niet. Hoe hadden we dit anders kunnen doen? Stroll reed namelijk net voor ons. De vraag is of we hem met een normale race hadden kunnen verslaan. We moeten dit analyseren en beter gaan doen."