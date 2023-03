'Technisch kopstuk verlaat team van Ferrari'

Het team van Ferrari heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. De Italiaanse renstal lag in Bahrein ver achter op de concurrentie van Red Bull Racing. Het team loopt nu nog tegen een ander probleem aan, aangezien het erop lijkt dat een belangrijk technisch kopstuk het team gaat verlaten.

Het lijkt er namelijk sterk op dat het team van Ferrari afscheid zal moeten nemen van de head of vehicle concept. Motorsport.com meldt namelijk dat David Sanchez de Italiaanse ploeg zal gaan verlaten op zeer korte termijn. Sanchez was in zijn rol verantwoordelijk voor veel technische keuze van het team. In zijn rol als head of vehicle concept was hij dan ook één van de technische kopstukken van de renstal.

Waarom Sanchez de Ferrari-deur achter zich dicht trekt, is nog niet bekend. De Fransman werkte sinds 2012 voor Ferrari, daarvoor was hij werkzaam bij de teams van Renault en McLaren. Het lijkt er volgens het medium dan ook dat Sanchez terug gaat naar het team van McLaren. Voorlopig zal Sanchez echter nog op gardening leave worden gestuurd, hoe Ferrari zijn vertrek gaat opvangen is ook nog niet duidelijk.