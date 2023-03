Verstappen vlakt Hamilton en Mercedes niet uit als potentiële titelconcurrenten

Het Formule 1-team van Red Bull heeft samen met coureurs Max Verstappen en Sergio Pérez bíjna een perfecte start van het seizoen in handen. De Oostenrijkse renstal wist in totaal 43 punten binnen te harken, en liet hiermee concurrenten Ferrari en Mercedes in het stof. Of de dominantie van Red Bull in de volgende races blijft voortzetten is nog afwachten, maar volgens Verstappen zal hij Lewis Hamilton en zijn team van Mercedes in elk geval niet uit het lijstje van potentiële titelconcurrenten halen.

Terwijl Red Bull naast een uitstekende wintertest ook meteen een bijna perfecte eerste race wist te rijden, zit concurrent Mercedes wat betreft haar niet werkend aerodynamisch concept met de handen in het haar. Diens teambaas Toto Wolff liet al weten dat zijn team nu moet gaan beoordelen of het misschien een andere ontwikkelingsrichting in moet gaan, om zo te proberen om uiteindelijk weer voor de titel mee te kunnen vechten.

Terwijl het Formule 1-circus binnenkort richting Saudi-Arabië begint af te reizen, meent Max Verstappen met alle concurrenten rekening te houden, inclusief Mercedes en diens coureur Lewis Hamilton: "Ik sluit ze niet uit", begint Verstappen over de Britse coureur en zijn team. "Ze hebben een andere filosofie dan wij en misschien dat ze meer tijd nodig hebben om het werkende te krijgen."

"Met deze nieuwe auto’s weten we niet welke (ontwikkelings)richting uiteindelijk de meeste ruimte genereert om performance te pakken. Voor hetzelfde geld zullen wij op een bepaald punt niet meer verder komen, geen idee. Misschien dat zij nog veel onbenut potentieel hebben", sluit Verstappen af.

Hamilton laat na afloop van de eerste Grand Prix van het jaar weten dat hij in zijn team blijft geloven, ondanks dat het momenteel zoekend is naar performance. "Dit is niet hoe we een seizoen willen beginnen, maar dit is nog altijd een team die meerdere wereldtitels heeft behaald. We hebben een aantal dagen de tijd gehad om de data te verorberen. Er wacht ons nog steeds een grote uitdaging, maar het feit dat we niet meer stuiteren dit jaar is een grote verbetering. Nu kunnen we ons puur op performance richten", concludeert Hamilton.