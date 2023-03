"Coulthard snapt uitspraken Wolff niet: "Fikse klap voor het design-team"

Het team van Mercedes kende een zeer teleurstellende start van het seizoen in Bahrein. De Duitse renstal wilde revanche nemen na het tegenvallende seizoen van 2022, maar daar kwam niets van terecht. Teambaas Toto Wolff haalde uit naar het eigen ontwerp, volgens David Coulthard is dit een nogal wrede uitspraak.

Het team van Mercedes rijdt, net als vorig seizoen, met het zeropod-design. De wagens van Lewis Hamilton en George Russell zijn voorzien van zeer kleine sidepods. Het design verschilt opvallend veel met dat van de andere teams, alleen bezorgt het Mercedes nog geen successen. Teambaas Toto Wolff liet in Bahrein weten dat er moet worden gedacht aan een mogelijk ander design.

Voormalig Formule 1-coureur en huidig analist David Coulthard vond dat Wolff nogal fors uithaalde naar zijn eigen mensen. De Schotse oud-coureur is daar best duidelijk over in gesprek met Channel 4: "Ik denk dat het nogal wreed was. De auto bestaat eigenlijk nog maar zes dagen, een paar testdagen en dan drie keer afgelopen weekend. Ik weet niet waar hij dit vandaan haalt. Maar ja, ze hebben voor een andere strategie gekozen met de sidepods. Ze moeten nu gaan proberen om de rest te volgen. Dit is echter een fikse klap voor het design-team."