Mercedes denkt na of het huidig aerodynamisch concept van W14-auto moet staken

Terwijl het Formule 1-team van Red Bull de eerste startrij voor de Grand Prix van Bahrein bezet heeft, bungelt het team van Mercedes op ruim zes tienden afstand ver achter. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff moet de Duitse renstal goed nadenken of het nog wel verder wil met de huidige ontwikkelingsrichting van haar W14-auto, aangezien het team zo snel mogelijk weer om de wereldtitel wil vechten.

Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell bleven op ruim zes tienden (+0.632) van poleman Max Verstappen steken, waardoor de Duitse renstal het uiteindelijk met een zesde en zevende startplaats moet doen. Het onderlinge verschil ten opzichte van vorig jaar is niet groot; in 2022 was Mercedes namelijk een halve tiende (+0.680) verder weg van de toenmalige snelste tijd van die kwalificatiesessie. Het verschil betekent dat Mercedes weliswaar íets dichterbij de kop is gekomen, maar dat het nog lang niet tevreden is met de tot nu toe gemaakte progressie.

Mercedes-teambaas Toto Wolff laat weten dat zijn team al bezig is om te beoordelen of het in een nieuwe ontwikkelingsrichting moet gaan stappen. De Oostenrijker denkt dat het huidige pakket 'uiteindelijk niet meer competitief' zal zijn:

"We hebben ons best gedaan gedurende de winterstop. Nu moeten we ons herpakken en met de ingenieurs gaan zitten om te bepalen in welke ontwikkelingsrichting we willen gaan, zodat we weer dusdanig goed genoeg zijn om races te kunnen winnen. Het is niet net zoals vorig jaar, waar je wel podiums kan scoren en je uiteindelijk er wel komt. Ik weet zeker dat we dit seizoen races kunnen winnen, maar het gaat erom dat we op de middellange termijn moeten kijken naar welke beslissingen we moeten gaan maken."

Volgens Wolff heeft zijn team haar uiterste best gedaan om de problemen van het porpoisen te verhelpen, terwijl het tegelijkertijd de ruimte naar koploper Red Bull wil dichten. "We hebben onze doelstellingen behaald. Daarom hebben we ook ons uiterste best gedaan. Alleen nu komt de stopwatch en die vertelt ons dat het simpelweg net genoeg is. We hebben niet genoeg downforce, en daarvoor moeten we oplossen vinden."

Ondanks dat zijn team de huidige generatie Formule 1-auto’s duidelijk (nog) niet onder de duim heeft, meent hij geen veranderingen in zijn technische afdelingen te gaan maken. "In dit team kijken we naar het probleem, en niet naar de persoon. Ik ben de eindverantwoordelijke dus dan zou ik mezelf moeten ontslaan. We hebben alle ingrediënten om succesvol te zijn. Deze mensen en deze infrastructuur hebben ons richting acht opeenvolgende kampioenschappen gebracht, maar vorig jaar liepen we gewoon mis."

Volgens Wolff zal de gegenereerde data van dit weekend van 'zeer groot belang' zijn om de juiste keuzes te maken. "We moeten nu onze focus switchen naar het vinden van het probleem. Ongetwijfeld zullen we samen met onze groep in een richting varen die nog niet verkend is", sluit Wolff af.