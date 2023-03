Aston Martin profiteert op zakenmarkt van podiumplaats in Bahreinse GP

De tweede podiumplaats uit het Formule 1-bestaan van het team Aston Martin heeft het Britse merk bepaald geen windeieren gelegd. Daags na de derde plek van Fernando Alonso, behaald bij de door Max Verstappen gewonnen Grand Prix van Bahrein, heeft Aston Martin een geweldige sprong gemaakt op de aandelenmarkt.



De op sport gerichte zakenverslaggever Joe Pompliano meldt dat de aandelen van het legendarische Britse merk dankzij de prestaties op het circuit met een schrikbarende 300 miljoen dollar (zo’n 280 miljoen euro) in waarde zijn toegenomen. Dat is een toename van ongeveer vijftien procent ten opzichte van de slotkoers van het aandeel, afgelopen vrijdagmiddag.



Het raceteam van Aston Martin en haar moederbedrijf zijn logischerwijs nauw met elkaar betrokken. Aston Martin F1-eigenaar Lawrence Stroll heeft tevens een meerderheidsbelang in het automerk. Stroll senior is niet de enige publiekelijke figuur uit de koningsklasse die garen spint bij het sterke resultaat van de groene brigade: ook Mercedes-teambaas Toto Wolff bezit Aston Martin-aandelen. Ondanks het matige weekend van zijn eigen renstal heeft de Oostenrijker dus een miljoenenwinst overgehouden aan het afgelopen raceweekend.



Met 23 punten op het subtotaal bezet het Aston Martin Formule 1-team na de eerste ronde van het seizoen 2023 een fabelachtige tweede plaats in het constructeurskampioenschap, men moet enkel het oppermachtige Red Bull Racing - dat in Bahrein 43 punten scoorde - voor laten. Aston Martin reikte in de vorige twee F1-seizoenen nooit verder dan een zevende stek in het WK voor teams.