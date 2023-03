‘Mercedes zet contractverlengingsgesprekken Hamilton voorlopig lager op takenlijst’

Het Formule 1-team van Mercedes heeft naar verluidt de beslissing gemaakt om de belangrijke contractverlengingsgesprekken met haar coureur Lewis Hamilton voor nu even minder te prioriteren. Volgens bronnen wil de Duitse renstal zich voor nu eerst volledig kunnen focussen op het verbeteren van haar Formule 1-auto.

Het team van Mercedes heeft haar uiterste best gedaan om zoveel mogelijk momentum richting 2023 te nemen. Het voorgaande jaar werd immers op positieve wijze afgesloten, aangezien de Duitse renstal bij de laatste twee Grands Prix wél in de top van het veld kon meevechten, in tegenstelling tot de magere start van dat jaar. Toch werden de verwachtingen ook dit seizoen al snel uit de lucht geschoten. Coureurs Lewis Hamilton en George Russell hadden de goede hoop dat ze koplopers Red Bull en Ferrari konden bijbenen, maar beide coureurs moesten het uiteindelijk met respectievelijk een vijfde en zevende eindplaats doen.

De tegenvallende start van 2023 betekent dat het team zoekende is. Mercedes wil koste wat het kost haar terugweg richting Formule 1-succes vinden, en dat betekent dat het, in ieder geval voor nu, een aantal andere zaken lager op de prioriteitenlijst moet zetten, zoals bijvoorbeeld de missie om het contract van Hamilton te verlengen.

Volgens het Britse mediaplatform Independent zullen we waarschijnlijk weinig goed nieuws te horen krijgen dat de twee partijen tot een nieuwe overeenkomst zijn gekomen. De voorlopige doelstelling is om eerst de problemen van de W14-auto op te lossen, alvorens Mercedes-teambaas Toto Wolff zich wil gaan focussen op het bij zich houden van de zevenvoudig wereldkampioen.