Vasseur is er 'volledig van overtuigd' dat huidig Ferrari-concept Red Bull kan verslaan

Volgens Ferrari-teambaas Frederic Vasseur is het huidige Ferrari-concept sterk genoeg om de Red Bull’s te kunnen verslaan. De scharlakenrode renstal moest genoegen nemen een vierde plaats voor Carlos Sainz, terwijl teamgenoot Charles Leclerc vanuit een podiumpositie een uitvalbeurt moest incasseren. Vasseur meent dat de tekortkomingen van zijn team aan een verkeerde set-up van de auto te danken waren.

Tijdens de winterstop kwam er veel positief nieuws uit Maranello. Niet alleen zou de SF23-wagen een seconde sneller dan de voorganger van 2022 zijn, ook zou de Scuderia grootste verbeteringen wat betreft de betrouwbaarheid van haar power unit hebben doorgevoerd. De Formule 1-wereld leek zich dan ook op te maken voor een flink duel tussen Red Bull en Ferrari. Toch bleek de realiteit flink met de voorspellingen te verschillen.

Tussen Red Bull en Ferrari zitten twee groot verschillende aerodynamische concepten. Vooralsnog is die van het eerstgenoemde team de overduidelijke winnaar, aangezien het vorig jaar op dominante wijze heeft afgesloten. Ook 2023 heeft Red Bull ijzersterk gestart, waarbij het tijdens de Grand Prix van Bahrein een 1-2 podium scoorde terwijl haar achtervolgers nergens te bekennen waren.

Ondanks het grote onderlinge verschil is de kersverse Ferrari-teambaas Frederic Vasseur standvastig dat de huidige ontwikkelingsrichting van zijn team de juiste is: "Ik ben er volledig van overtuigd", antwoordt hij op de vraag of hij nog steeds geloof heeft in het huidige aerodynamische concept. "Ik heb nog nooit een auto gezien die wel de andere in de kwalificatie, maar vervolgens niet in de race kan bijhouden. Het is een kwestie van een goede set-up vinden en de juiste beslissingen op de auto door te voeren. Het concept is niet het probleem."

"Wat betreft kwalificatiesnelheid zitten we bij Red Bull, tenminste, in ieder geval in Bahrein. Dat was positief. Nu moeten we realistisch zijn. Als we onszelf willen verbeteren, dan moeten we een duidelijk beeld van de huidige situatie schetsen. We kunnen stellen dat de betrouwbaarheid nog niet op het niveau is dat we willen. Als we races willen winnen, dan moeten we elk weekend foutloos zijn, en niet hier en daar kleintje foutjes maken."