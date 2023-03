Red Bull plaagt Aston Martin: "Mooi om oude auto op podium te zien"

Red Bull-teambaas Christian Horner en diens coureur Sergio Pérez hebben publiekelijk alvast erkend dat het team van Aston Martin voor dit seizoen een auto heeft neergezet die heel veel gelijkenissen met de Red Bull-wagen van vorig jaar heeft. Horner noemt het ‘vleiend’ dat de bolide van de Britse concurrent veel op de RB18 lijkt, terwijl Pérez lacht dat het mooi is om te zien dat er afgelopen weekend drie Red Bull-auto’s op het podium zijn geëindigd.

Met de eerste Grand Prix van 2023 achter ons staan de Formule 1-teams van Red Bull en Aston Martin volop in de schijnwerpers. Het eerstgenoemde team zette haar achtervolgers op meer dan een halve minuut achterstand, terwijl Aston Martin een grote stap voorwaarts maakte en met coureur Fernando Alonso op de derde plaats wist te eindigen.

Op de vraag van internationale media of Aston Martin’s sterke groei in performance ervoor hebben gezorgd dat Red Bull haar voormalig technische topman Dan Fallows mist, antwoordt Red Bull-teambaas Christian Horner: "Nee, want we hebben een fantastisch team. We moeten doorgaan. Het is vleiend om te zien dat hun auto van dit jaar zoveel op onze oude auto lijkt. Het was mooi om die drie op het podium te zien eindigen." Volgens Horner is Aston Martin 'een goed voorbeeld voor alle andere teams dat het mogelijk is' om succesvol te worden. "Ze hebben deze winterstop overduidelijk goed hun best gedaan."

Ook Pérez had wat over het succesverhaal van Aston Martin te zeggen: "Het was mooi om drie Red Bull-auto’s op het podium te zien", vertelt hij al glimlachend tijdens de persconferentie na afloop van de Bahrein Grand Prix. Toen een journalist een vraag aan Alonso en beide Red Bull-coureurs wou geven, onderbrak Pérez hem: "We zijn allemaal Red Bull-coureurs."

Aston Martin’s teambaas Mike Krack besloot om niet op de woorden van Red Bull in te gaan. "We zullen ons niet inmengen in een verbaal gevecht. Dus we houden het hierbij."