Stroll onderbreekt interview Alonso: "Zal wel blij zijn dat je niet meer bij Alpine zit!"

Fernando Alonso’s eerste race namens Aston Martin is zeer succesvol gebleken. De tweevoudig wereldkampioen racete zijn AMR23-bolide naar een derde eindplaats, en moest alleen de uiterst dominante Red Bull’s voor zich dulden. Ten opzichte van vorig jaar is er nu al een groot verschil tussen de performance van zijn vorige werkgever Alpine en zijn nieuwe team Aston Martin. Na de race onderbreekt Alonso’s teamgenoot Lance Stroll op komische wijze een interview van Alonso, waarbij hij hem toejuicht, terwijl hij tegelijkertijd de draak steekt met Alonso’s oude team.

Dit seizoen lijkt het Formule 1-team van Aston Martin een zeer grote stap vooruit te hebben gemaakt. Coureur Fernando Alonso verraste de Formule 1-wereld door de AMR23-auto op een vijfde startplaats te zetten, en deed er tijdens de race nog een flinke schep bovenop. De tweevoudig wereldkampioen viel tijdens de start weliswaar twee plaatsen terug, maar wist zich uiteindelijk door middel van een aantal prachtige inhaalmoves naar het podium te vechten.

Ondanks dat er nog maar één Formule 1-race in 2023 verreden is, zijn de vooruitzichten voor Aston Martin zeer positief. Alonso maakte halverwege vorig jaar bekend dat hij na dat jaar de Franse renstal Alpine voor zijn nieuwe werkgever zou verlaten; een beslissing die volgens velen niet de juiste was. Nu de Spanjaard bij zijn eerste race voor de Britse renstal meteen op het podium wist te eindigen, heeft de coureur zijn criticasters meteen de mond gesnoerd.

Tot slot gooit Alonso’s teamgenoot Lance Stroll er nog een schepje bovenop. De Canadees onderbrak namelijk een interview van Alonso, waarbij hij roept: "Yes, kerel! Je zal wel blij zijn, toch? Blij dat je niet meer bij Alpine zit en dat je in de groene auto zit!"

Aston Martin lijkt aan de vooravond van een succesvol seizoen te staan. Vooralsnog lijkt het erop dat Red Bull een maatje te groot is, maar volgens Alonso zijn z’n verwachtingen vooraf aan dit seizoen nu al overtroffen.