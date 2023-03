Verstappen verklaart probleempje: "Was iets met de koppeling"

Max Verstappen schreef gisteren de Grand Prix van Bahrein met overmacht op zijn naam. De Nederlandse regerend wereldkampioen won de race en is weer de favoriet voor de titel. Toch ging niet alles naar wens voor Verstappen, tijdens de race klaagde hij immers over een opvallend probleem.

In de openingsfase van de Grand Prix op het Bahrain International Circuit in Sakhir meldde Verstappen zich op de boordradio met mogelijke problemen tijdens het terugschakelen. Aan de pitmuur werd naar een oplossing gezocht en Verstappens engineer gaf hem al snel door wat hij kon doen om het probleempje op te lossen. Verstappen klaagde er daarna niet meer over.

Na afloop van de Grand Prix legde Verstappen nog wel eventjes uit hoe de vork nou in de steel stak. De Red Bull-coureur gaf tekst en uitleg in gesprek met Viaplay: "Ik denk dat het iets was met de koppeling. We moesten die een beetje terugschroeven. Je kunt dan niet zoveel koppeling meer gebruiken met het opschakelen en terugschakelen. Het zijn dingetjes, vooral met het terugschakelen kan het altijd een probleem zijn. Op een baan waar het heel agressief is op de banden, merk je dat ietsje meer."