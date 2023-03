Marko ziet Alonso als grote uitdager: "In de vorm van zijn leven"

Fernando Alonso kende gisteren in Bahrein een enorm sterke race. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen werd in zijn eerste Grand Prix voor Aston Martin derde en dat zorgde voor veel aandacht. Red Bull-adviseur Helmut Marko was onder de indruk en denkt dat Alonso nog wel eens een gevaar kan worden.

Alonso en Aston Martin leefden met veel vertrouwen toe naar de Bahreinse Grand Prix. Tijdens de testdagen van een week eerder was men al snel en na een lastige start bewees Alonso dat ook in de Grand Prix van gisteren. De Spanjaard was George Russell, Lewis Hamilton en Carlos Sainz te slim af met een paar prachtige inhaalacties.

Gevecht

Door een incidentje met teamgenoot Lance Stroll bij de start van de Grand Prix kon Alonso echter niet in de buurt komen van de Red Bulls. Red Bull-adviseur Helmut Marko bespreekt de zaak met Servus TV: "Ik denk dat Alonso sterker was geweest als hij niet was teruggezakt bij de start. Hij had daarna een fantastisch gevecht met Lewis Hamilton. Het was keihard, eerlijk en lekker old skool. Het kostte hem wel tijd en ook banden."

Gevaar

Marko was stiekem best wel blij met het feit dat Alonso zich naar voren moest vechten. De Oostenrijkse adviseur verwacht dat Alonso nog wel eens een gevaar kan gaan worden voor Red Bull: "Het betekent dat als hij achter ons had gezeten, de uitdaging veel groter was geworden. Ik weet niet hoeveel Aston Martin zich zal ontwikkelen, maar hij hoeft zich in ieder geval geen zorgen te maken over zijn leeftijd. Hij is in de vorm van zijn leven."