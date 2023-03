Alonso straalt van vreugde: "Ik ben enorm verrast"

Fernando Alonso kende een ijzersterke kwalificatie op het circuit in Sakhir. De Spaanse coureur oogt al het gehele weekend sterk in de Aston Martin en dat resulteerde in de vijfde plaats. Sommigen hadden op meer gehoopt, maar Alonso geeft zelf aan dat dat geen reëel scenario was.

Alonso barst al het gehele weekend in Bahrein van het zelfvertrouwen. De tweevoudig wereldkampioen lijkt een goede keuze te hebben gemaakt met zijn keuze voor de overstap naar Aston Martin. In de trainingen stond Alonso al tweemaal bovenaan, maar in de kwalificatie bleek dit niet mogelijk. Een vijfde plaats achter de Red Bulls en de Ferrari 's bleek het hoogst haalbare.

Niet realistisch

Alonso baalt zeker niet van de vijfde startplaats voor de race van morgen. De Spanjaard is realistisch en is maar wat blij in gesprek met de Britten van Sky Sports: "Een pole position voor Aston Martin was niet realistisch. Het was ons doel om in de top vijf of de top zes terecht te komen. Aan het begin van het weekend was het nog ons doel om met allebei de auto's in Q3 terecht te komen. Ik denk dat onze verwachtingen zo'n 0,5 seconden achter Red Bull lagen. Volgens mij is de pole ook zoiets."

Boven verwachting

De ervaren Alonso maakte met zijn overstap van Alpine naar Aston Martin een bewuste keuze. Velen keken er raar van op, maar ook Alonso had dit niet verwacht: "We hadden deze positie verwacht en ik ben echt extreem blij. Ik ben echt enorm verrast. Ik geloof in dit project en onze technische mensen zijn enorm getalenteerd en de nieuwe faciliteiten komen er ook nog aan. Ik had verwacht dat Aston zou gaan meestrijden in de toekomst, ik dacht dat het wel eventjes zou duren."