Zondagmiddag trapt de Formule 1 het seizoen 2023 af in Bahrein. De avondrace in het Midden-Oosten is niet meer weg te denken van de kalender. Sinds 2004 wordt er op het Bahrein International Circuit rondgereden. Veel sfeer heeft het in de woestijn niet opgeleverd, maar wel veel spektakel op de baan.

Een van de opvallendste gebeurtenissen komt uit de editie van 2014 waarin twee Mercedes-coureurs het aan de stok kregen op de baan in de strijd om de zege en de rijderstitel. GPToday.net zet kort uiteen wat er toen gebeurde.

Stuivertje wisselen

2014 was het begin van een nieuw tijdperk door de komst van de hybride-turbo-motoren. Mercedes profiteerde het meest van de aangepaste regels en veegde met het hele veld de vloer aan vanaf de openingsrace in Australië. Het duel om het rijderskampioenschap zou dus een Mercedes-onderonsje worden tussen Nico Rosberg en Lewis Hamilton.

Bij aankomst in Bahrein voor de derde race van het kampioenschap hadden ze allebei een overwinning op zak, maar tot een close fight kwam het nog niet echt. Daar kwam tijdens de avondrace in de woestijn van het oliestaatje verandering in.

Rosberg eiste de poleposition op, maar het was Hamilton die op de zondag brutaal de leiding afpakte bij het doven van de rode lampen. Vanaf dat moment ontvouwde de strijd tot een waar man-tot-man-gevecht. Beide rijders probeerden elkaar af te troeven via strategie en op het asfalt.

Het gesteggel begon al in ronde 18 waarin ze elkaar het leven zuur maakte en zij aan zij als twee dansende zwanen over het parcours manouvreerden. De teamleiding van Mercedes in zowel de garages en de pitmuur hadden hun handen vol om dit duel in goede banen te leiden en niet in een tranendal te laten eindigen.

Uiteindelijk koos Rosberg ervoor om over te stappen op een alternatieve strategie. Dat zou zijn vruchten afwerpen, ook mede door een zeer late Safety Car vanwege de gevolgen van een hedtige crash tussen Pastor Maldonado en Esteban Gutierez.

Rosberg kwam hierdoor pal op de staart van Hamilton. De Duitser had het voordeel van de iets zachtere band, Met nog vijf ronden te gaan, prikte Rosberg met zijn nummer #6-machine naast die van zijn Britse stalgenoot. Bij het ingaan van bocht 1 schoot Rosberg iets te ver door waardoor Hamilton kon terugkruizen.

Na een intens gevecht van 57 ronden won Hamilton met een seconde op Rosberg. De Duitser behield de leiding in het kampioenschap met elf punten voorsprong op Hamilton. Dit gevecht tussen de Mercedes-rijders was nog maar een vuurproefje voor wat nog zou komen in nabije en verdere toekomst.