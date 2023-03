Uitslag VT3 Bahrein: Alonso eindigt bovenaan nipt voor Verstappen

De laatste vrije training van het weekend zit er ook weer op. Op het Bahrain International Circuit in Sakhir werd in de derde vrije training de snelste tijd gereden door Fernando Alonso . Achter hem werd de tweede plek bezet door niemand minder dan Max Verstappen. De top drie werd compleet gemaakt door Sergio Pérez.

VT3 werd onder een heerlijk zonnetje afgewerkt. Dat zijn andere omstandigheden dan bij de kwalificatie en Grand Prix, wat in de avond wordt verreden onder kunstlicht. In de laatste vrije training werd voornamelijk gewerkt om de wagen te perfectioneren in plaats van kwalificatie-runs wat de heren coureurs meestal doen in VT3. De tijden kwamen dus bij lange na niet in de buurt van VT2 waarin Alonso een 1.30.9 reed.

Vooraf aan de training was wat commotie over de medische toestand van Lance Stroll. De Canadees had een polsbreuk opgelopen en op beelden die via sociale media circuleerde kwam de Aston Martin-coureur met de grootste moeite uit de bolide die in de garage stond. Toch kwam Stroll gewoon weer opdraven voor de derde vrije training en zou uiteindelijk zevende worden. Van medische belemmeringen leek geen sprake.

Na een halfuur stond teamgenoot Fernando Alonso opnieuw aan de top van de tijdenlijst. Een keer is toeval, twee keer valt op, maar drie keer is een patroon. De AMR23 kwam weer zeer goed voor de dag en is nu afwachten tot de kwalificatie om te zien waar de roemruchte renstal werkelijk staat. Dan gaan alle twintig coureurs met de billen bloot. De tweevoudig kampioen pakte in het slot van de sessie de leiding die hij had niet meer zou afstaan.

De wereldkampioenen van Red Bull vielen niet echt op en waren bezig om het eigen programma af te werken. Max Verstappen en Sergio Pérez bivakkeerden lange tijd rondom de top tien. Mercedes daarentegen kwam uit de schulp en met nog tien minuten eisten Lewis Hamilton en George Russell de eerste twee posities op.

Verstappen en ging er daarna voor zitten op soft en pakte twee tienden op Hamilton en stond bovenaan. Dat was tijdelijk, want de Nederlander was de leidende positie direct weer kwijt aan Alonso die de wereldkampioen van 2021 en 2021 met een minimaal verschil van vijf duizendsten hem voorbij stak.

En Ferrari? Die was deze training onzichtbaar. Wat de ware potentie is van de rode brigade kwam nog niet aan het zonlicht, want tot dusver liep niet alles vlekkeloos dit openingsweekend. Pas op het einde liet Ferrari zien dat er meer kruit in het vat zat met een P5 voor Charles Leclerc op bijna drie tienden van Alonso.

De kwalificatie voor de Grote Prijs van Bahrein start om 16.00 uur Nederlandse tijd.