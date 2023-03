Stroll weerspreekt twijfels over fitheid: "Voel mij prima"

Lance Stroll was vandaag de meest besproken coureur van de Formule 1-wereld. De Canadees kroop vandaag toch achter het stuur van de AMR23 ondanks een polsbreuk. Stroll maakte de nodige meters, maar leek nog zeker last te hebben van zijn blessure. Hij geeft zelf aan dat alles echter prima gaat.

De comeback van Stroll komt veel vroeger dan velen zagen aankomen, voor een polsbreuk staat immers een veel langere herstelperiode. De Canadees kreeg echter groen licht van de dokters en kroop vandaag 'gewoon' achter het stuur. Tijdens de tweede training gaf hij echter aan dat hij het stuur niet volledig naar rechts kon draaien en kon hij niet zelfstandig uit de auto klimmen.

Stijfjes

Stroll is zelf van mening dat alles helemaal naar wens ging. De Canadees had de nodige achterstand op zijn teamgenoot Fernando Alonso, maar noteerde in allebei de vrije trainingen wel de zesde tijd. Na afloop van de sessies sprak hij zich uit bij Motorsport.com over zijn dag: "Ik voel mij wel prima. Het is allemaal nog wel wat stijfjes, maar het was over het algemeen eigenlijk een best aardige dag."

Beschermen

Strolls radiobericht over het feit dat hij de eerste bocht niet goed kon aansnijden vanwege zijn blessure, zorgde voor de nodige vraagtekens over zijn fitheid. Maar volgens de Aston Martin-coureur is ook dat helemaal geen probleem voor hem. Hij is er duidelijk over: "Ik deed dat puur om mijn blessure te beschermen. Het voelt al wel wat beter aan, dus voor mijn idee ben ik gewoon in staat om de auto te blijven besturen."