Overtreedt Stroll de FIA-regels? Canadees kan niet zelfstandig uit auto klimmen

Tegen ieders verwachting in komt Lance Stroll dit weekend toch in actie tijdens het Bahreinse Grand Prix-weekend. De Canadese Aston Martin-coureur liep enkele weken geleden een polsbreuk op tijdens een trainingsongeval, maar zit dit weekend toch in de auto. Het is nog maar de vraag of dat zo'n goed idee is.

Stroll merkte tijdens de tweede vrije training in Bahrein al op dat hij het stuur niet compleet kon draaien door de situatie met zijn gekwetste pols. Inmiddels zijn er ook beelden opgedoken van Stroll die met zeer veel moeite uit de auto klimt na afloop van de vrije training. Stroll lijkt niet op zijn polsen te kunnen steunen en hij wordt door zijn team uit de auto geholpen. Coureurs zijn verplicht om de auto binnen zeven seconden te verlaten. Aston Martin-reserves Stoffel Vandoorne en Felipe Drugovich zijn aanwezig in Bahrein.